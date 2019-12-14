شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادًا لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم لاعبو الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب، بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها الإثنين المقبل.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية في بداية المران، حيث طلب كارتيرون من مدرب الأحمال أنطونيو، تنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين، خاصة أن بعضهم حصل على راحة أمس بعد خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس.

وأدى اللاعبون التدريبات تحت قيادة أنطونيو؛ وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.