شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في الثانية والنصف عصرا، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 46 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد 9 نقاط.