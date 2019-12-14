وفقة فنية| أسباب ترجح كفة الهلال السعودي أمام الترجي.. أبناء رادس سيعانون لا محالة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت 14 – 12 – 2019 بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الديربي العربي العالمي بين الهلال السعودي زعيم القارة الصفراء والترجي التونسي سيد القارة السمراء ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر من الفترة 11 ديسمبر إلى 21 ديسمبر.



ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابيعيه الكرام أسباب ترجح كفة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا على منافسه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا خلال مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية وتأتي نقاط قوة الزعيم كالتالي:

يمتلك فريق الهلال السعودي مدرب روماني محنك يدعى رازفان لوشيسكو يتميز بتكتيك متزن داخل المستطيل الأخضر من خلال ضبط خط الدفاع مع الخط الهجومي ، وقدرته الكبيرة على التعامل مع المباريات القوية والحاسمة وآخرها مباراة أوروا الياباني الذي تمكن من قهره في معقله في اليابان وحصد لقب دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الغياب عن خزائن الزعيم ، كذلك اعتماد الروماني على خطة لعب نجح في تمكينها مع لاعبي الهلال ومن المنتظر أن يلعب لوشيسكو بنفس الخطة التي أهدته دوري أبطال آسيا والتي اعتمد خلالها على المعيوف في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي البليهي وجانج هيون سو والبريك والشهراني، على أن يلعب برباعي في وسط الملعب وهم كارييو وكنو وعطيف والدوسري، فيما يلعب الثنائي بافتيمبي جوميز وسباستيان جيوفينكو في خط الهجوم، وهي خطة 4-4-2 الكلاسيكية .

لوشيسكو يسعى من خلال هذه الخطة على اللعب على أطراف الملعب من أجل استغلال تميز الثنائي جوميز وجيوفينكو في منطقة الجزاء من خلال الكرات الهوائية.

Advertisements

وبالحديث عن الفارق الفني بين لاعبي الهلال السعودي والترجي التونسي فالطبع كفة الميزان تميل لصالح نجوم الزعيم السعودي حيث يمتلك الأزرق كتيبة مدججة بالنجوم المميزين في كافة المراكز والخطوط، بداية من مركز حراسة المرمى بقيادة عبدالله المعيوف مروراً بخط الدفاع بقيادة ياسر الشهراني ومحمد البريك وعبدالله عطيف وجانج هيون سو وعبدالله الحافظ وعلي آل بليهي، وخط الوسط الذي يضم محمد كنو وكارلوس إدواردو وعبدالله عطيف وجوستافو كويلار، علاوة على خط الهجوم بأسمائه المميزة كالفرنسي بافيتمبي جوميز والإيطالي سباستيان جيوفينكو وهتان باهبري، وهوا ما يسبب قلق للفريق التونسي خاصة وأن معظمهم يمتلك فورمة البطولات الكبيرة وآخرها بطولة كأس الخليج العربي الذي شارك فيها كلا من "سلمان الفرج وهتان باهبري ونواف العابد وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك" من لاعبي الهلال السعودي وتمكنوا من حصد المركز الثاني بعد أن تمكنت البحرين من الفوز باللقب الخليجي.

شارك مؤخرا لاعبو الهلال السعودي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 24 وساهموا بشكل كبير في صعود الأخضر السعودي إلى نهائي كأس الخليج الذي ذهب لصالح المنتخب البحريني ، وبالرغم من الخسارة إلى أن لاعبي الزعيم يمتلكوا روحاً معنوية مرتفعة للغاية، حيث يعيش الفريق فترة رائعة للغاية في كافة البطولات، وقد أحدث التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني حالة من النشوة والاستقرار والثقة بين صفوف الاعبين .

تأهل الهلال كأس العالم للأندية في 2001 في إسبانيا كنسخة ثانية بعد النسخة الأولى في البرازيلي عام 2000 إلا أنها أُلغيت بدون إقامة أي مباراة لتصبح مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر هي الأولى للزعيم وهوا ما يعطي للاعبي الزعيم والجهاز الفني دافع الظهور بشكل مشرف في البطولة العالمية على عكس الترجي التونسي الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه.

وينتظر الهلال السعودي تحدي خاص من نوعه إذا ما تمكن من عبور الترجي التونسي حيث يواجه الزعيم مدربه السابق البرتغالي جيسوس والذي يتولى القيادة الفنية لفريق فلامنجو البرتغالي خصم الفائز من موقعة ربع النهائي بين الشقيقين العربيين.

شارك لاعبي الهلال السعودي كثيرا على الملاعب القطرية وآخرها مشاركة الأخضر السعودي في كأس الخليج العربي 24 الذي أُقيم في قطر منذ شهر وبالتالي فإن لاعبي الزعيم أكثر تعودا على الأجواء والملاعب على عكس الفريق التونسي الذي يشارك للمرة الأولى.