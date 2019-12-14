شكرا لقرائتكم محمود علاء ينتظم فى تدريبات الزمالك وزيزو يحصل على راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس الذي تعرض له في مباراة بيراميدز.
واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لازق طبي حول الرأس لحماية الإصابة بجرح قطعي في فوق الحاجب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء ينتظم فى تدريبات الزمالك وزيزو يحصل على راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.