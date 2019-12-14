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محمود علاء ينتظم فى تدريبات الزمالك وزيزو يحصل على راحة

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جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفني للنادى الزمالك بقيادة كارتيرون  على منج لأحمد سيد “زيزو” راحة  من مران اليوم بعد تعرضه لإصابة طفيفة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية ، حيث يخضع زيزو لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته.

في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس الذي تعرض له في مباراة بيراميدز.

واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لازق طبي حول الرأس لحماية الإصابة بجرح قطعي في فوق الحاجب.

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