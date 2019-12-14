تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

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جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات بدنية قوية في بداية مران اليوم، وقام مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين خاصة أن بعضهم حصل على راحة امس بعد خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس .
وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.
خاض لاعب وسط الزمالك حازم إمام تدريبات خاصة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة .
في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس الذي تعرض له في مباراة بيراميدز.
واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لازق طبي حول الرأس لحماية الإصابة بجرح قطعي في فوق الحاجب.
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