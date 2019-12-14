شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات بدنية قوية في بداية مران اليوم، وقام مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين خاصة أن بعضهم حصل على راحة امس بعد خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس .

وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.