شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود .. استبعاد معلول وجيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد حرس الحدود .. فايلر يعلن قائمة الأحمر استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على أسماء قائمة الفريق فى مواجهة حرس الحدود غداً، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم :- الأهلي ضد حرس الحدود .. قائمة الأحمر حراسة المرمى : محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - أيمن أشرف - محمود وحيد Advertisements خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جونيور أجاي الأهلي ضد حرس الحدود .. استبعاد معلول وجيرالدو خط الهجوم : وليد أزارو - مروان محسن. فيما استبعد فايلر كلاً من كريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود بسبب الإصابة ومحمود متولي وعلي معلول لعدم الجاهزية وعمار حمدي وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وحسين السيد لوجهة نظر فنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود .. استبعاد معلول وجيرالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.