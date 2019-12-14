شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بمعاونيه استعدادا لمواجهة الأهلي ضد حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الجماعي المقرر إقامته على ملعب التتش بالجزيرة، ويعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة حرس الحدود عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.
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