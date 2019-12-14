شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الإسكواش مطمئن لسيطرة مصر على الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للأسكواش، إنه يتوقع منافسة من أمريكا وماليزيا وهونج كونج وفرنسا وألمانيا لكنه واثق من مواصلة بلاده هيمنتها على ألقاب اللعبة.

وتنطلق اليوم السبت بطولة العالم للفرق للرجال في الولايات المتحدة بمشاركة 36 دولة ثم البطولة الدولية للناشئين والناشئات غدًا الأحد.

ويضم منتخب مصر طارق مؤمن الفائز ببطولة العالم للفردي في قطر الشهر الماضي، وعلي فرج المصنف الأول عالميا، وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار المصنفين الثالث والثامن عالميا على الترتيب.

وأضاف خليفة: "نضم أربعة من أوائل المصنفين عالميا وتلقيت تقريرا من أمير وجيه مدرب المنتخب وأكد لي جاهزية جميع اللاعبين وتحفزهم للعودة باللقب من واشنطن".

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كما أوضح أن مصر تعتمد على 48 لاعبا ولاعبة في بطولة أمريكا الدولية للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى يوم 19 ديسمبر الجاري في أمريكا.

وتابع: "نتوقع منافسة صعبة جدًا من أمريكا وماليزيا وهونج كونج وفرنسا وألمانيا والطريق للقب مفتوح أمام الجميع".

وتراهن مصر على ناشئين واعدين مثل ياسين عماد قريطم وسيف بلال ومحمد زكريا ويوسف هشام وأمنية محمد وجنى حسام وفيروز إيهاب.