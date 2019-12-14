شكرا لقرائتكم قائمة الإسماعيلي لمواجهة نادى مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال السلحدار للاعبيه أن مباراة نادى مصر تساوى ثلاثة نقاط مثلها مثل مباراة الاهلى لذا يبنغى التركيز فيها لخطف النقاط الثلاث وبعدها التفكير فى مواجهة المارد الاحمر .

ويختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام

ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ستاد الاسماعيلية ثم يتوجه الدراويش للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نادى مصر .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى ليرفع رصيده للنقطة العاشرة فى جدول ترتيب المسابقة .

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة نادى مصر ،القائمة شهدت عودة محمد صادق ومحمد حمدى زكى ، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد عمار ووجيه عبد الحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة.

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القائمة كاملة كالتالى..

حراسة المرمى .. محمد فوزي ، محمد مجدي.

خط الدفاع .. محمود البدري ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم .

خط الوسط .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، بيكيتي سيلفا ، عبد الرحمن مجدي ، محمد صادق ، أحمد مدبولي .

خط الهجوم .. شيلونجو ،محمد حمدي زكي ، محمد الشامي.