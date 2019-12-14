شكرا لقرائتكم أفشة فى لحظة مؤثرة مع أحد مشجعي الأهلى من أصحاب الهمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، خلال لحظة مؤثرة مع أحد مشجعي القلعة الحمراء من أصحاب الهمم.

وعلقت صفحة الأهلي على الصورة: أسرة واحدة.

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود غداً الأحد خلال المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة بعد خمس مباريات خاضها الأهلي في المسابقة حقق فيها العلامة الكاملة بخمس انتصارات.