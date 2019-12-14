- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أفشة فى لحظة مؤثرة مع أحد مشجعي الأهلى من أصحاب الهمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، خلال لحظة مؤثرة مع أحد مشجعي القلعة الحمراء من أصحاب الهمم.
وعلقت صفحة الأهلي على الصورة: أسرة واحدة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود غداً الأحد خلال المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة بعد خمس مباريات خاضها الأهلي في المسابقة حقق فيها العلامة الكاملة بخمس انتصارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أفشة فى لحظة مؤثرة مع أحد مشجعي الأهلى من أصحاب الهمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.