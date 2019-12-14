شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يستقيل من تدريب فريق بلدية المحلة: كفاية كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة بدوري القسم الثاني، استقالته من تدريب الفريق عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وكتب رضا عبد العال: كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق.

كان نادي بلدية المحلة، قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، لتولي مهمة تدريب الفريق بمنافسات دوري القسم الثاني خلفًا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

وكان رضا عبدالعال قد تولي مهمة أكثر من فريق في دوري المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبني عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، والإنتاج الحربي، وجمهورية شبين، ونبروه.