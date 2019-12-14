- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يستقيل من تدريب فريق بلدية المحلة: كفاية كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان رضا عبدالعال قد تولي مهمة أكثر من فريق في دوري المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبني عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، والإنتاج الحربي، وجمهورية شبين، ونبروه.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال يستقيل من تدريب فريق بلدية المحلة: كفاية كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.