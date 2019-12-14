اخبار الرياضه

كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو نادى الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية اليوم بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

 

وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها بعد غد الاثنين فى .

 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني  للفريق جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وضرورة التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز.

Advertisements

 

وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز في الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بعض الانتقادات التي توجه لبعضهم في وسائل الإعلام.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا