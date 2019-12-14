شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو نادى الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية اليوم بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها بعد غد الاثنين فى الدوري المصري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وضرورة التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز.

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وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز في الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بعض الانتقادات التي توجه لبعضهم في وسائل الإعلام.