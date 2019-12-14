شكرا لقرائتكم راحة اجبارية لـ شيكابالا وعبدالله جمعة من مران الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما ينتظر الجهاز الطبي للزمالك، نتيجة الأشعة التي خضع لها عبد الله جمعة عقب منحه راحة من المران لتحديد موقفه النهائي من لقاء طلائع الجيش بعد غيابه عن اللقاء الماضي أيضا أمام بيراميدز للإصابة.
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