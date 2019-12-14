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راحة اجبارية لـ شيكابالا وعبدالله جمعة من مران الزمالك اليوم

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جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لنادى الزمالك برئاسة باتريس كارتيرون الثنائي عبدالله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم حيث يؤدي عبد الله جمعة برنامج خاص تأهيلي بسبب إصابته بكدمة في لقاء أول أغسطس الأنجولي بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.

 

وبذلك لن يلحق شيكابالا بفريق الزمالك في مواجهة طلائع الجيش، التي ستقام بعد غد الإثنين، في الجولة الثامنة بالدوري ليستمر غيابه عن الأبيض بعد غيابه في اللقاء الماضي أمام بيراميدز في الجولة السابعة بالدوري.

 

فيما ينتظر الجهاز الطبي للزمالك، نتيجة الأشعة التي خضع لها عبد الله جمعة عقب منحه راحة من المران لتحديد موقفه النهائي من لقاء طلائع الجيش بعد غيابه عن اللقاء الماضي أيضا أمام بيراميدز للإصابة.

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