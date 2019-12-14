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تدريبات قوية للمستبعدين من مواجهة الأهلى أمام حرس الحدود

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جدة - عمرو شويل قاد ديفيد سيزا المدرب العام  بالأهلي تدريبات قوية لمجموعة من لاعبي الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

 

شهد المران مشاركة كل من، علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم، بعد استبعادهم من مواجهة حرس الحدود.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.

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