شكرا لقرائتكم تدريبات قوية للمستبعدين من مواجهة الأهلى أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد المران مشاركة كل من، علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم، بعد استبعادهم من مواجهة حرس الحدود.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.
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