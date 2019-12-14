شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للأهلي اليوم استعداد لمواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

فيما يعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مع نظيره حرس الحدود مباراة مهمة في السابعة والنصف مساء غد الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس في الدوري علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية نظيفة.