شكرا لقرائتكم محمود متولى يشارك فى المران الجماعى الصباحى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويختتم الاهلي تدريباته اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك متولي في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.
وقام متولي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرا للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة الالتئام في موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعي.
ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس في الدوري علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية نظيفة.
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