شكرا لقرائتكم جنش يدعم زملائه قبل مواجهة الزمالك ضد الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصافح الجهاز الفني واللاعبين، ثم عقد معه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة من أجل متابعة البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وتر أكيلس مع المنتخب الوطني وتسبب في ابتعاده عن الزمالك طوال الفترة الماضية منذ تواجده مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر هذا العام.
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