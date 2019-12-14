شكرا لقرائتكم محمد عمارة: كهربا مكسب كبير للأهلى والمنافسة مع صبحي والشحات مفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف عمارة معلقا على توظيف رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لصانع ألعاب القلعة الحمراء الجديد على المستطيل الأخضر، : كهربا لاعب مهم ننتظر منه الكثير مع النادي الأهلي وتكمن خطورته على الأطراف أكثر من اللعب في مركز المهاجم الصريح أو المنتصف الملعب.

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وتابع نجم الاهلى السابق : كهربا لا ينافس رمضان فقط في الجبهة اليسرى فمن الممكن توظيفه في الجبهة اليمنى أيضاً مع حسين الشحات.

وقال عمارة بأن المنافسة تصب في مصلحة الأهلي وأي منهم سيتواجد على الملعب لن يفرط في الفرصة.

وانضم محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ في يناير المقبل بعد التوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء أمس الجمعة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.