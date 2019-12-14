تدريبات خاصة لـ حازم إمام فى مران الزمالك

جدة - عمرو شويل خاض لاعب وسط الزمالك حازم إمام تدريبات خاصة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة .

كما وافق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة كارتيرون على منج لأحمد سيد “زيزو” راحة من مران اليوم بعد تعرضه لإصابة طفيفة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية ، حيث يخضع زيزو لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته.

في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس الذي تعرض له في مباراة بيراميدز.

واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لازق طبي حول الرأس لحماية الإصابة بجرح قطعي في فوق الحاجب.