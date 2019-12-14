نتيجة مباراة ليفربول الآن لحظة بلحظة صلاح أساسي

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج بعد أن تمكن الفريق من تعديل ترتيبه في دوري الأبطال، حيث يدخل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة اليوم أمام منافسه الصعب وواتفورد من أجل الإبتعاد بالصدارة، كما يسعى كل من محمد صلاح وساديو ماني لزيادة عدد الأهداف من أجل اللحاق بالنجوم الإنجليزي جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد في الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على قنوات بي إن سبورت 2 Bein Sports hd بتعليق خليل البلوشي في مباراة قوية لنجوم الريدز.

ليفربول بالقوة الضاربة أمام واتفورد اليوم

يدخل ليفربول مباراة الليلة بالقوة الضاربة من أجل ضمان الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة حيث يبدأ كلوب بالثلاثي الهجومي المرعب صلاح وماني وفيرمينيو في خط الهجوم، وهو الثلاثي الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على أن يكون كل من أوريجي وشاكيري على دكة البدلاء.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة أمام وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا يصلكم كل جديد.