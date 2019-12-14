موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن مواجهات الأسبوع الثامن بالدوري العام، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الأول، وكان قد خاض 5 مباريات حقق الفوز في جميعها، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات تلقي الهزيمة في لقاء وحيد وتعادل في مباريات وحقق الفوز في مباراتين فقط.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود غدا الأحد في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقوم أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.