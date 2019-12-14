موعد مباراة سموحة ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نقدم لكم موعد مباراة سموحة ونادي أسوان ضمن منافسات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد الإسكندرية.

ويقع فريق سموحة في المركز السادس برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين منها وتعادل في 4 لقاءات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد، بينما يقع نادي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات تعادل في مباراتين منها وحقق الفوز في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

وتقام مباراة سموحة ونادي أسوان غدا الأحد في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في موعدها المحدد.