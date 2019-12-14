موعد مباراة الإسماعيلي ونادي مصر بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي ونادي مصر ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الكلية الحربية.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 10 نقاط؛ حيث خاض 7 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات أخري وتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع نادي مصر في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات حقق الفوز في لقاء وحيد منها وتعادل في 4 مباريات وتلقي الهزيمة في مباراتين.

وتقام مباراة الدراويش ونادي مصر غدا الأحد في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وستقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.