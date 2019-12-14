أسوان يسافر للإسكندرية استعدادا للقاء سموحة بالدوري العام

تنطلق بعثة نادي أسوان متجهة إلى الإسكندرية اليوم السبت الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية غدا الأحد في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحل نادي أسوان ضيفا على نظيره فريق سموحة، ويسعى كل منهما إلى خطف الثلاث نقاط، خاصة وأن سموحة يحتل المركز السادس بـ10 نقاط، بينما يقع نادي أسوان في المركز الخامس عشر بـ5 نقاط بعد خوض 6 مباريات تلقي الهزيمة في ثلاثة منها وتعادل في مباراتين وحقق الفوز في لقاء وحيد.

جديرا بالذكر أن مباراة سموحة ونادي أسوان تنطلق غدا الأحد في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في موعدها المحدد.