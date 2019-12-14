شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على قائمة مواجهة الحدود بعد استبعاد معلول وصالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على أسماء قائمة الفريق فى مواجهة حرس الحدود غداً، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبًا هم : حراسة المرمى : محمد الشناوى - شريف إكرامى - على لطفى خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - أيمن أشرف - محمود وحيد Advertisements خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جونيور أجاي خط الهجوم : وليد أزارو - مروان محسن. فيما استبعد فايلر كلاً من كريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود بسبب الإصابة ومحمود متولي وعلي معلول لعدم الجاهزية وعمار حمدي وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وحسين السيد لوجهة نظر فنية.

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