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شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يعتذر عن استكمال مشواره مع البلدية: "كفاية كدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رضا عبد العال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة بدورى القسم الثانى، استقالته من تدريب الفريق عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.
وكتب رضا عبد العال: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".
كان نادى بلدية المحلة قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق، لتولى مهمة تدريب الفريق بمنافسات دورى القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.
وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، والإنتاج الحربى، وجمهورية شبين، ونبروه.
رضا عبد العال
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