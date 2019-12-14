شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
فيما ينتظر الجهاز الطبى للزمالك، نتيجة الأشعة التى خضع لها عبد الله جمعة عقب منحه راحة من المران لتحديد موقفه النهائى من لقاء طلائع الجيش بعد غيابه عن اللقاء الماضي أيضا أمام بيراميدز للإصابة.
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