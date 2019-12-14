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شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الثنائى عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، حيث يؤدى عبد الله جمعة برنامجا تأهيليا خاصا بسبب إصابته بكدمة فى لقاء أول أغسطس الأنجولى بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.

 

وبذلك لن يلحق شيكابالا بفريق الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى ليستمر غيابه عن الأبيض بعد غيابه فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز فى الجولة السابعة بالدورى.

 

فيما ينتظر الجهاز الطبى للزمالك، نتيجة الأشعة التى خضع لها عبد الله جمعة عقب منحه راحة من المران لتحديد موقفه النهائى من لقاء طلائع الجيش بعد غيابه عن اللقاء الماضي أيضا أمام بيراميدز للإصابة.

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