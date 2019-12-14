شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للحدود.. ومحاضرة بالفيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز، ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما يعقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد.

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ويخوض الأهلى مع نظيره حرس الحدود مباراة مهمة فى السابعة والنصف مساء غد الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز، ويمتلك الأهلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس فى الدورى على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادى دجلة بثلاثية نظيفة.