شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور مسعد محكمة كرة القدم: كان نفسى أكون طباخة والناس بتشبهنى بسماح أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى نور مسعد الحكم المساعد فى كرة القدم، فكان معها الحوار التالى..



نور مسعد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب المطبخ جدا.. وبين أصحابى بيقولولى يا شيف.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

رقاق باللحمة والفراخ المشوية.



نور وأصدقاؤها

من نجمك المفضل؟

كريستيانو رونالدو.

من مطربك المفضل؟

هانى شاكر أمير الغناء العربى.



نور وصديقتها

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لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

ظابط شرطة أو طباخة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا.. برد بأسلوب محترم أخليه يكره يكلمنى تانى.



نور وصديقتها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

سماح أنور بحبها جدا وبحب أداءها، وأصحابى وأسرتى بيقولوا أنى شبهها.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين حسب الوقت، لكن اللبس الرياضى بيليق عليا أكتر.



نور خارج الملعب

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى طبعا، عشان يقدر يحس بطبيعة ممارستى للرياضة، ولأن الرياضة حاجة أساسية فى حياتى.



حكمة كرة القدم

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

لأ طبعا.. عمرى ما أسيب الرياضة، وهيكون فى تفاهم بينا.