شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يظهر فى تدريبات الزمالك لدعم الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك على التواجد فى مران الفريق، اليوم، قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الاثنين، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

وصافح جنش الجهاز الفنى واللاعبين ثم عقد معه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة من أجل متابعة البرنامج التأهيلى الخاص به لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى، وتسبب فى ابتعاده عن الزمالك طوال الفترة الماضية منذ تواجده مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت بمصر هذا العام.