شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع مع جهازه المعاون خطة الأهلى لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، من أجل مراجعة كل التحضيرات الخاصة بمباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الجماعى المقرر إقامته على ملعب التتش بالجزيرة، ويعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قائمة معسكر مباراة حرس الحدود عقب انتهاء المران الرئيسى اليوم.