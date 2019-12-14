شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل حازم إمام قبل لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
بينما انتظم محمود علاء مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى على الرغم من الإصابة بجرح فى الرأس الذى تعرض له فى مباراة بيراميدز واطمأن الجهاز الطبى على سلامة علاء قبل المشاركة فى المران وارتدى اللاعب لازقا طبيا حول الرأس لحماية الإصابة التي جاءت عبارة عن جرح قطعي في فوق الحاجب.
فيما خاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، تدريبات خاصة بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل حازم إمام قبل لقاء الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.