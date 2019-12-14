شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل حازم إمام قبل لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للزمالك راحة لأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق من مران اليوم بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية، فى الجولة السابعة بالدورى الممتاز ويخضع زيزو لبرنامج تأهيلى للتعافى من إصابته.

بينما انتظم محمود علاء مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى على الرغم من الإصابة بجرح فى الرأس الذى تعرض له فى مباراة بيراميدز واطمأن الجهاز الطبى على سلامة علاء قبل المشاركة فى المران وارتدى اللاعب لازقا طبيا حول الرأس لحماية الإصابة التي جاءت عبارة عن جرح قطعي في فوق الحاجب.

فيما خاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، تدريبات خاصة بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة.