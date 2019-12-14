شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد ذكريات الفوز الأخير على سموحة قبل موقعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نادى أسوان ذكريات المواجهة الأخيرة التى جمعته بسموحة فى الدورى العام، والتى كانت فى موسم 2017، حيث نجح تماسيح النيل فى الفوز بثنائية نظيفة على الفريق السكندرى.

ونشرت صفحة أسوان على فيس بوك فيديو من المواجهة الأخيرة وعلقت عليها: هل تتذكروا آخر مباراة جمعت أسوان مع سموحة؟، دعونا نسترجع سريعًا شريط أهداف المباراة.

Advertisements

ويستعد أسوان لمواجهة سموحة غداً الأحد على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 6 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى ثلاث مباريات أخرى.