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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم أصحاب الهمم بصورة لقفشة مع أحد المشجعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة لمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، على موقع تويتر، خلال لحظة مؤثرة مع أحد مشجعى القلعة الحمراء من أصحاب الهمم، وعلقت عليها: أسرة واحدة.
ويستعد النادى الأهلى لمواجهة حرس الحدود غداً الأحد خلال المباراة التى يستضيفها استاد القاهرة الدولى فى السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعد خمس مباريات خاضها الأهلى فى المسابقة حقق فيها العلامة الكاملة بخمس انتصارات.
الاهلي
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