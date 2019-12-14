شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور صاحب الثلاث ذهبيات يدعم الفراعنة قبل بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رامى عاشور بطل العالم السابق للاسكواش، على مؤازرة منتخب الفراعنة، الذى يستعد لخوض أولى مبارياته فى بطولة العالم للاسكواش غداً الأحد والتى تستضيفها واشنطن حتى 22 ديسمبر الجارى.

ونشر عاشور صورة لمنتخب الفراعنة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق عليها: حظ موفق لمنتخب مصر فى بطولة العالم بواشنطن.

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يذكر أن رامى عاشور هو أكثر اللاعبين حصداً للقب بطولة العالم مع منتخب مصر حصد ثلاث ألقاب من أصل أربع بطولات توج بها المنتخب المصرى.

وتمتلك مصر 4 ألقاب من أصل 26 نسخة تمت إقامتها منذ انطلاق البطولة في عام 1967، حيث فازت مصر باللقب في اربعة بطولات اعوام 1999 و2009 و2011 و2017، كان نصيب رامي عاشور منها الثلاثة ألقاب الأخيرة.