شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد معلول وجيرالدو ومحسن وصالح جمعة من مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبات قوية لمجموعة من لاعبى الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم، بعد استبعادهم من مواجهة حرس الحدود.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.