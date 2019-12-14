صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول أمام واتفورد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويبدأ النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، المباراة في التشكيل الأساسي للفريق بجانب الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو. وأجرى المدير الفني الألماني 3 تغييرات على تشكيل الفريق الذي بدأ مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي الماضية، بدوري أبطال أوروبا. ويلعب جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر بدلاً من أندرو روبيرتسون، وحل جو جوميز في مركز قلب الدفاع بدلاً من ديان لوفرين المصاب، ويبدأ شيردان شاكيري المباراة أساسياً بدلاً من نابي كيتا. Advertisements وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة واتفورد كالآتي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أليكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر. خط الوسط: جوردان هيندرسون - جورجينيو فينالدوم - شيردان شاكيري. خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو. الاحتياط: أدريان - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين - آدم لالانا - أندرو روبيرتسون - ديفوك أوريجي - ويليامز.

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