مران الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين.. تدريبات بدنية قوية.. وراحة ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

انتظم لاعبو الفريق الأساسي بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم السبت بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.

الزمالك كان قد فاز على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها الاثنين المقبل.

وقبل المران عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية؛ حيث تحدث خلالها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وضرورة التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز.

وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في الفترة المقبلة، مطالبهم بعدم الإنشغال بعض الانتقادات التي توجه لبعضهم في وسائل الإعلام.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية في بداية المران؛ حيث نفذّ مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين خاصة أن بعضهم حصل على راحة امس بعد خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس .

وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.

وخاض حازم إمام لاعب الفريق لتدريبات خاصة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة لأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق من مران اليوم بعد تعرضه لإصابة طفيفة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية.

ويخضع زيزو لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته.

في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس الذي تعرض له في مباراة بيراميدز.

واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لازق طبي حول الرأس لحماية الإصابة بجرح قطعي في فوق الحاجب.

وحرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد في مران الزمالك اليوم ومصافحه الجهاز الفني واللاعبين، ثم عقد معه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة من أجل متابعة البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وحصل الثنائي عبدالله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

حيث يؤدي جمعة برنامج خاص تأهيلي بسبب اصابته بكدمه في لقاء أول أغسطس الانجولي بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.