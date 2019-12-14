مران الأهلي.. متولي يُشار في مران التدريب الصباحي.. ومحاضرة بالفيديو استعدادًا للحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد تدريبات قوية لمجموعة من لاعبي الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كلًا من: علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

محمود متولي، لاعب الفريق شارك في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.

وشارك متولي في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

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وقام متولي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرا للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة الالتئام في موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعي.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

وستشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادًا لمواجهة الغد.

وكذلك سيعقد رينيه فايلر جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ من أجل مراجعة كافة التحضيرات الخاصة بمباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم السبت عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يدخل اللقاء في الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.