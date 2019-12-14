الخليج 365 يكشف رسالة فايلر لحسين السيد بعد ابتعاده عن حسابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي عن الحديث الذي دار مؤخرا بين اللاعب والسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بسبب ابتعاده الدائم عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر منذ عودته من رحلة الاحتراف بنادي الاتفاق السعودي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إن فايلر تحدث مع اللاعب عقب مباراة بني سويف في كأس مصر والتي تواجد فيها الظهير الأيسر احتياطيا لأول مرة في الموسم الحالي،وأكد أنه كان يُريد إشراكه فيها أساسياً لكن رغبته في تجهيز محمود وحيد لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا لغياب علي معلول حينذاك أجبرته_أي فايلر_،علي عدم اتخاذ هذه الخطوة".

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وأضاف المصدر :" فايلر أكد أيضا أنه وجد نفسه مُجبرا علي الاستمرار في الاعتماد علي لاعبين بعينهم كانوا يشاركون مع الفريق الأحمر بصفة أساسية قبل قدومه لتولي مهمة تدريب الأهلي".

وأوضح :" العلاقة بين المدرب السويسري وحسين السيد جيدة للغاية،والأخير ألتمس العذر لمدرب الفريق خاصة مع وجود الثنائي معلول ومحمود وحيد في الجبهة اليُسري إضافة إلي أيمن أشرف ،وهو ما يصععب من مسألة قيده بالقائمة الافريقية للفريق".

وكشف مصدر في وقت سابق لمصراوي، عن رغبة ناديي انبي والاسماعيلي في التعاقد مع حسين السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفني،وأن الأهلي حتي الان لا يٌمانع رحيله لكن يبقي القرار في النهاية بيد رينيه فايلر.