كهربا .."تشيرنوبل" في الأهلي (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن محمد:

كهربا يلعب كجناح أيمن أو أيسر أو خلف رأس الحربة او كرأس حربة .. أراء مختلفة ربما سمعتها في الكثير من وسائل الاعلام المختلفة ولكن تأثير إنضمام كهربا للمارد الاحمر ربما يكون أقوي من ذلك ..وبمراحل

بالامس تناولنا لماذا أشرك فايلر ثنائية أفشة ووليد سليمان بدلا من أن يعوض أليو ديانج حمدي فتحي في مركز لاعب الوسط المدافع .. وفي جزء من التحليل ذكرنا نصا بأن السويسري يبحث عن بديل مثالي لحسين الشحات في الجناح الايمن تمهيدا لنقل الشحات إلى ثلاثية خط الوسط .. وهنا يتضح مدي تأثير إنضمام كهربا للأهلي.

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نعم فإنضمام كهربا بحد ذاته قوة ولكن نقل لاعب بقدرات حسين الشحات ومدي تحرره وقربه من منطقة وسط الملعب مع أفشة ستشكل نقطة فارقة وأمانا أكبر وتوزيع مختلف للجهد بين الثنائي في الثلث الاوسط من الملعب

ولكن أين سيكون كهربا ؟

في الأحوال الطبيعية يشترك رمضان صبحي في الجانب الأيسر والشحات في الجانب الايمن وبأوقات ولأسباب تكتيكية بحتة يتم نقل رمضان للجانب الايمن ( لإيقاف جبهة كشريدة مثلا في النجم الساحلي ) وبالتالي فإن فرصة إشتراك كهربا في الجناح الايسر ( المفضل ) تبدو كبيرة في أوقات كثيرة .. ليس هذا فقط

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في أوقات عديدة كان جوزيه يلجأ إلي إعادة بركات للجانب الدفاعي الايمن بدلا من إسلام الشاطر إعتمادا علي قوته الهجومية وقدرته علي الإختراق .. بإنضمام كهربا كجناح يمكن إستخدام حسين الشحات كظهير أيمن أساسي في حالات التقهقر الدفاعي للمنافسين وبالتالي إعطاء قدرات مختلفة في جانبي الملعب من خلال ( معلول والشحات ) ( كهربا ورمضان ) سليمان واجايي وخلف كل هؤلاء مجدي أفشة.

بالطبع تواجد كهربا بالقرب من العمق يشكل خطرا كبيرًا علي المنافسين خاصة إذا كان المهاجم المتحرك أمامه هو اجايي الذي يجيد فتح مساحات للقادمين من الخلف وبالتالي فإن تواجد كهربا بالعمق وعودة وليد سليمان لمركز الجناح الايمن امام حسين الشحات سيبدو حلا مختلفا خاصة ان طول قامة كهربا سيساعده في التواجد كرأس حربة إذا ما رغب اجايي في التقهقر للخلف دون ازمة .

ليس هناك داع لذكر مقومات كهربا في مركز الجناح الايسر فكلنا نعرف قدراته في هذا المركز ولكن ماذا عن ثنائية الهجوم المتحرك .

امام وادي دجلة رغب فايلر في تجربة 4-4-2 .. ثنائية ازارو واجايي في المقدمة .. صحيح ان كهربا ليس بنفس سرعة ازارو ولكن تحكم كهربا بالكرة افضل كثيرا من ازارو وفي اوقات اخري امام فرق تلعب بخط دفاع متقدم ستكون ثنائية ازارو وكهربا بمثابة الجحيم للمنافسين ..إذا ما اضفنا إليهم الشحات وصبحي علي الاطراف .

اخيرا .. إنضمام كهربا يشكل قوة إضافية إذا ما نظرت إليه بشكل فردي ..أما إن إستطعت الخروج من تلك النظرة ونظرت إلي دومينو تحركات اللاعبين المنتظرة ستجد ان صفقة كهربا هي بمثابة تشيرنوبل الميركاتو الشتوي في مصر.