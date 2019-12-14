محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يحل واتفورد ضيفًا على ليفربول في الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت على ستاد آنفيلد.
ويدخل أهل القمة بثقة كبيرة قبل استقبال واتفورد بعدما تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بخلاف مسيرته المظفرة بالدوري الانجليزي حيث لم يتعرض لأي هزيمة، وجمع 46 نقطة.
وفي المقابل يبدو واتفورد صيدًا سهلًا بالنسبة لليفربول حيث لم يحقق سوى فوز وحيد طوال الموسم وجمع 9 نقاط فقط قبع بهم في المركز الأخير بجدول الترتيب.
بالنسبة للاعبنا المصري محمد صلاح، يبحث أمام واتفورد إلى مواصلة التهديف بعدما سجل أمام بورنموث في الجولة الماضية، ثم سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.
ويظل محمد صلاح بعيدًا عن صراع الهداف الذي يتصدره لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي بـ16 هدفًا، بينما لم يسجل المصري سوى 7 أهداف حتى الآن في البطولة.
وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية المشفرة بتعليق خليل البلوشي ولكن هناك 3 قنوات أخرى ستبث المباراة ويمكن استقبالها وهي:
القناة: rts
القمر: يوتل سات 9 شرق
القناة : 11900
الاستقطاب: أفقي
القناة : Idman Azerbaycan
القمر: Europe*Star 1
التردد: 11175
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
القناة : Varzish Sport HD
القمر: NSS 703 (شرقا 57)
التردد: 11175
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
كانت هذه تفاصيل خبر بالترددات.. تعرف على القنوات "المجانية" الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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