بالفيديو.. خالد جلال: الأهلي لم يكن في حاجة فنية لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن النادي الأهلي لم يكن في حاجة فنية للاعب القلعة البيضاء الأسبق محمود عبد المنعم "كهربا".

خالد جلال، أضاف خلال مداخلة تليفزيونية له بفضائية الحدث اليوم، مساء يوم أمس الجمعة:"ليست راضيًا عما فعله كهربا من ترك نادي الزمالك في وقت قاتل كنا في حاجة لجهوده وكنا ننُنهي الدوري وكان الفريق يعتمد عليه قبل إسناد المهمة لي وكان من الممكن أن يُنهي الموسم مع الزمالك ويجلس مع الإدارة أو يرحل".

وأشار مدرب الزمالك الأسبق، إلى أن الأهلي يمتلك أكثر من لاعب في مركز كهربا أبرزهم رمضان صبحي الذي يؤدي بصورة جيدة ولكن الفريق لم يكن في حاجة له فنيًا خلال هذه الفترة، مضيفًا:"فايلر يعتمد على ساسية التدوير لذا من الممكن أن يُشارك ودعنا نتفق أن لا أحد يختلف على خبرات كهربا الدولية وتأثيره في الملعب".

الأهلي كان قد أعلن يوم أمس الجمعة ضم محمود عبد المنعم "كهربا" بعد فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي أفيس.

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وأضاف:"الأهلي والزمالك لا يقفوا على لاعبين، انظروا للمقاولون ترك محمد صلاح ومحمد النني وهو في احتياج لهما ثم أصبحا سفيران لمصر".

وتطرق في حديثه عن الفرنسي كاريترون مدرب الزمالك؛ حيث أوضح أنه من المبكر الحكم عليه ولكنه أشاد بما قدمه خلال المباريات الثلاث الماضية هو وجهاز الفني.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنه لم يرفض عودة كهربا للزمالك خلال فترة تواجده في أهلي جدة بل كان يدعم كمدير فني للزمالك استفادة النادي ماليًا طالما يوجد بديل جيد للاعب وغياب كهربا لن يؤثر على الفريق.