علي الزيني يحقق المركز الثاني في سباق 200 متر بالبطولة الأفريقية للبارا كانوي

حقق علي الزيني لاعب منتخب مصر للبارا كانوي المركز الثاني في سباق 200 متر فردي ضمن منافسات بطولة افريقيا والتي تختتم اليوم بمدينة العلمين الجديدة. متر فردي ضمن منافسات بطولة افريقيا والتي تختتم اليوم بمدينة العلمين الجديدة. وجاء في المركز الاول الجزائري إبراهيما جواندوز في حين احتل المركز الثالث المصري محمد نجيب .

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