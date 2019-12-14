راحة لعبدالله جمعة وشيكابالا من مران الزمالك

حصل الثنائي عبدالله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت. حيث يؤدي جمعة برنامج خاص تأهيلي بسبب اصابته بكدمه في لقاء أول أغسطس الانجولي بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية. اصابته بكدمه في لقاء أول أغسطس الانجولي بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية. حرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في مران الزمالك اليوم وقام بمصافحه الجهاز الفني واللاعبين، ثم عقد معه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة من أجل متابعة البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

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