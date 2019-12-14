فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على استدعاء 22 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن تشمل قائمة الأهلي محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى وأحمد فتحي وسعد سمير وياسر ابراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمودوحيد وأيمن أشرف للدفاع وعمرو السولية والمالي أليو ديانج وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ووليد سليمان للوسط والمغربي وليد أزارو ومروان محسن والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.
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