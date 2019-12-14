فرح محسن تحقق المركز الأول في سباق 200 متر بالبطولة الأفريقية للكانوي والكياك

حققت فرح محسن لاعبة منتخب مصر للكانوي والكياك المركز الأول في سباق 200 متر فردي ضمن منافسات بطولة افريقيا والتي تختتم اليوم بمدينة العلمين الجديدة. متر فردي ضمن منافسات بطولة افريقيا والتي تختتم اليوم بمدينة العلمين الجديدة. وجاء في المركز الثاني الجزائرية آية فريد في حين احتلت المركز الثالث التونسية عطيل نور شابي.

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