يرى يورجن كلوب أنه يجب على كل شخص مرتبط بنادي ليفربول، تقديم أفضل ما لديه اليوم السبت لحصد الثلاث نقاط أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.
وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول : "أحب أن يتحمل اللاعبين مسؤوليتهم. أراها كل يوم، المعايير التي وضعوها لأنفسهم لا يمكن أن تكون أكبر".
وأضاف كلوب "هذه مجموعة من اللاعبين الذين
وواصل :"نحن لا نبحر دائماً في المياه الهادئة، على الرغم من النتائج التي نحققها.أعرف أيضاً أننا سنكون مستعدين لتأرجح المستوى، وهذا ما سنقوم به".
وأستكمل "من الرائع رؤية مدى حب جماهيرنا لما نفعله، لكنهم يعلمون أيضاً أننا لا يمكننا التوقف والاحتفال بالإنجاز، إذا وقعنا في هذا الفخ، لن نحقق أي شيء، لذلك أقول لهم، دعونا نواصل العمل معاً".
وأختتم قائلًا :"علينا اليوم أمام منافس قوي أن نعطي كل ما نملكه لمدة تزيد عن 90 دقيقة. نريد أن يكون اليوم من أفضل أيامنا. أنا أعلم أننا نستطيع فعلها".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: نريد أن يكون ليفربول في أفضل حالاته أمام واتفورد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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