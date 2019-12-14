الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. منافسات الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة. ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس في الدوري علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية نظيفة.

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