محاضرة فيديو للاعبي طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي، تدريباته الجماعية، في الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، استعداداً لمواجهة الزمالك، بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز .

قبل بدء المران، يعقد طارق يحيي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، لمناقشة النقاط الفنية الخاصة لفريق الزمالك، ورصد نقاط القوة والضعف لهم .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز على استاد الجيش بالسويس .

وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.